Участник дорожной аварии в Красноярском крае оказался наркокурьером

СЕГОДНЯ 08:47 2019-09-09T08:47:11+03:00

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В Курагинском районе правоохранителям удалось задержать перевозчика наркотиков. Произошло это случайно, пока автоинспекторы оформляли дорожную аварию. Предварительно известно, что фигурант ехал на велосипеде, в какой-то момент оказался на встречной полосе, а потом врезался в иномарку.

- Во время работы на месте происшествия автоинспекторы обнаружили, что у 25-летнего велосипедиста имеется вещество растительного происхождения. Согласно данным экспертизы это была марихуанна. У участника дорожной аварии изъяли около 200 граммов этого вещества, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Красноярскому краю.

В отношении молодого человека уже возбудили и расследуют уголовное дело за хранение и перевозку наркотиков. Если его вину докажут в суде, то велосипедист может лишиться свободы на срок до 10 лет. Последнее слово за служителями Фемиды.

ИСТОЧНИК KP.RU