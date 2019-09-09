2019-09-09T08:47:11+03:00
Происшествия

Участник дорожной аварии в Красноярском крае оказался наркокурьером

Запрещенное вещество у парня нашли, пока оформляли происшествие
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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Участник дорожной аварии в Красноярском крае оказался наркокурьеромУчастник дорожной аварии в Красноярском крае оказался наркокурьеромФото: Тимур ХАНОВ
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В Курагинском районе правоохранителям удалось задержать перевозчика наркотиков. Произошло это случайно, пока автоинспекторы оформляли дорожную аварию. Предварительно известно, что фигурант ехал на велосипеде, в какой-то момент оказался на встречной полосе, а потом врезался в иномарку.

- Во время работы на месте происшествия автоинспекторы обнаружили, что у 25-летнего велосипедиста имеется вещество растительного происхождения. Согласно данным экспертизы это была марихуанна. У участника дорожной аварии изъяли около 200 граммов этого вещества, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Красноярскому краю.

В отношении молодого человека уже возбудили и расследуют уголовное дело за хранение и перевозку наркотиков. Если его вину докажут в суде, то велосипедист может лишиться свободы на срок до 10 лет. Последнее слово за служителями Фемиды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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