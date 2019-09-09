2019-09-09T08:16:22+03:00
Общество

Опасный лыжный стадион в Красноярске закрыли второй раз

Объект не отвечает нормам пожарной безопасности, но, тем не менее, он был открыт для посещения
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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Опасный лыжный стадион в Красноярске закрыли второй разОпасный лыжный стадион в Красноярске закрыли второй разФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Лыжный стадион в Красноярске второй раз попадает в поле зрения правоохранителей. Объект не соответствует требования пожарной безопасности, однако для посещения он все равно был открыт. В связи с чем приставам пришлось дважды опечатывать двери помещений в рамках одного исполнительного документа.

- Руководство стадиона предупредили, что нельзя использовать сооружение, за исключением случаев, когда идет работа по устранению нарушений. Однако у провинившихся управленцев было на этот счет другое мнение. Они возобновили деятельность, за что теперь обязаны заплатить штраф в сумме 50 тысяч. Деятельности пожароопасного объекта приостановили на 60 дней, - прокомментировали в УФССП по Красноярскому краю.

На сегодняшний день правоохранители уже наложили пломбы и печати, определив тем самым запрет на доступ внутрь сооружения. Исполнение решения суда на контроле судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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