Опасный лыжный стадион в Красноярске закрыли второй раз
Лыжный стадион в Красноярске второй раз попадает в поле зрения правоохранителей. Объект не соответствует требования пожарной безопасности, однако для посещения он все равно был открыт. В связи с чем приставам пришлось дважды опечатывать двери помещений в рамках одного исполнительного документа.
- Руководство стадиона предупредили, что нельзя использовать сооружение, за исключением случаев, когда идет работа по устранению нарушений. Однако у провинившихся управленцев было на этот счет другое мнение. Они возобновили деятельность, за что теперь обязаны заплатить штраф в сумме 50 тысяч. Деятельности пожароопасного объекта приостановили на 60 дней, - прокомментировали в УФССП по Красноярскому краю.
На сегодняшний день правоохранители уже наложили пломбы и печати, определив тем самым запрет на доступ внутрь сооружения. Исполнение решения суда на контроле судебных приставов.
ИСТОЧНИК KP.RU