2019-09-09T08:02:52+03:00
Общество

Водителей в Хакасии пытаются спасти от трагедии

Для этого провели очередной рейд по выявлению нетрезвых автолюбителей
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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Водителей в Хакасии пытаются спасти от трагедии ФОТО: УМВД России по республике ХакасияВодителей в Хакасии пытаются спасти от трагедии ФОТО: УМВД России по республике Хакасия
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В Хакасии прошел очередной рей по выявлению нетрезвых водителей. Как показала практика, автолюбители упорно садятся за руль и пытаются управлять машиной будучи навеселе. Между тем, по вине пьяных водителей в республике за последние восемь месяцев погибли шесть человек, 71 пострадавший получил травмы различной степени тяжести.

Как сообщили в УМВД по республике Хакасия, рейд провели на минувших выходных. В результате этого мероприятия выявили 42 нетрезвых водителя. В отношении восьми автолюбителей собираются возбудить уголовные дела за повторное управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Отметим также, что больше всего нетрезвых водителей выявили в Абакане и Аскизском районе.

Автолюбителей убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Пожалуйста, не садитесь за руль, если вы выпили. Такая поездка может закончиться трагически...

ИСТОЧНИК KP.RU

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