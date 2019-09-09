2019-09-09T07:21:22+03:00
Общество

На выходных в Красноярском крае ликвидировали шесть лесных пожаров

Речь идет о территории площадью больше 76 тысяч гектаров
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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На выходных в Красноярском крае ликвидировали шесть лесных пожаровНа выходных в Красноярском крае ликвидировали шесть лесных пожаровФото: Артем КИЛЬКИН
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В Красноярском крае по данным на восемь часов утра 9 сентября лесных пожаров нет. Согласно сводке, в минувшие выходные лесным пожарным удалось ликвидировать шесть очагов возгорания. Они преимущественно находятся на территории Тасеевского и Эвенкийского районов.

Как сообщили в пресс-службе министерства лесного хозяйства Красноярского края, речь идет о лесном массиве площадью больше 76 тысяч гектаров. Для тушения огня в этом случае задействовали больше 80 человек и четыре единицы техники. На места происшествий доставляли сотрудников и средства тушения на 10 воздушных судах. Также авиацию использовали для авиапатрулирования.

Отметим также, что на сегодняшний день на крайне отдаленных и труднодоступных территориях Эвенкии зарегистрирован один лесной пожар. Он охватил территорию площадью 12 тысяч гектаров. За очагом возгорания круглосуточно наблюдают. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики он не представляет.

Жителям края напоминают, что при обнаружении возгорания в лесу нужно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00. Также информацию принимают в виде сообщение через мобильное приложение «Берегите лес».

ИСТОЧНИК KP.RU

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