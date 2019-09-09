Житель Красноярска похитил коньяк в магазине и отправился выпивать в соседний двор

СЕГОДНЯ 06:49 2019-09-09T07:59:03+03:00

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Житель Красноярска разжился бутылкой коньяка – взял спиртное в магазине и, не заплатив, вышел из помещения. Что делать дальше со своей добычей мужчина определенно знал. По всей видимости, он не собирался скрываться и поэтому благополучно устроился в соседнем дворе и начал пить. Об инциденте сообщили в интернет-газете «Newslab».

К слову, заметил человека совершенно случайно патруль. Уж больно он подходил под описание, которое поступило из пункта управления Росгвардии. В сообщении также говорилось, что из магазина «Бристоль» на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» украли алкоголь. Подозрительного человека с бутылкой задержали, а позже передали в руки полицейских. Пока решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Грабеж». За такой проступок горожанин рискует лишиться свободы на срок четыре года.

ИСТОЧНИК KP.RU