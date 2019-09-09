2019-09-09T07:59:03+03:00
Общество

Житель Красноярска похитил коньяк в магазине и отправился выпивать в соседний двор

Фигуранта случайно заметил патруль
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
Поделиться:
Краснодарец похитил коньяк в магазине и отправился выпивать в соседний дворКраснодарец похитил коньяк в магазине и отправился выпивать в соседний дворФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Житель Красноярска разжился бутылкой коньяка – взял спиртное в магазине и, не заплатив, вышел из помещения. Что делать дальше со своей добычей мужчина определенно знал. По всей видимости, он не собирался скрываться и поэтому благополучно устроился в соседнем дворе и начал пить. Об инциденте сообщили в интернет-газете «Newslab».

К слову, заметил человека совершенно случайно патруль. Уж больно он подходил под описание, которое поступило из пункта управления Росгвардии. В сообщении также говорилось, что из магазина «Бристоль» на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» украли алкоголь. Подозрительного человека с бутылкой задержали, а позже передали в руки полицейских. Пока решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Грабеж». За такой проступок горожанин рискует лишиться свободы на срок четыре года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Участник дорожной аварии в Красноярском крае оказался наркокурьером
Опасный лыжный стадион в Красноярске закрыли второй раз
Водителей в Хакасии пытаются спасти от трагедии
На выходных в Красноярском крае ликвидировали шесть лесных пожаров
В Красноярском крае прошел субботник у мемориала «Погибшим в блокадном Ленинграде»
В Красноярске презентуют мировые музыкальные премьеры
В Красноярском крае рассказали, где самые активные избиратели
Прохожий умыкнул куртку из-под носа жителя Тывы
На почте в Красноярске «отличились» варварской разгрузкой посылок
Красноярский «Сокол» уступил «Металлургу»
В Красноярском крае местами сохраняются заморозки
Шокирующее видео с места крушения вертолета на Таймыре опубликовал СК
Похолодание со снегом принесет в Красноярск новая неделя
В Красноярском крае проходят выборы депутатов
Еще дольше! Подсветку мостов и зданий Красноярска перевели на зимний режим
С Николаевского моста в Красноярске рухнул мужчина
Шторм, туман и заморозки: в Красноярском крае резко ухудшится погода
За год - на 65 процентов. В Красноярском крае растет количество смертей от алкогольных отравлений
«Официально эвакуация объявлена не была»: власти пояснили, что за взрывы произошли в Каменке
Цвет добра: школьницы из Норильска победили в международном конкурсе видео о проблемах экологии
За 30 лет в пятом роддоме Красноярска появилось на свет 108 тысяч малышей
У хозяина красноярского автосервиса обнаружили скдад боеприпасов
Все ради стрельбы из лука! Красноярец с уникальным зрением стал героем шоу «Удивительные люди»
Красноярцев приглашают на праздник уличных театров: выступает «Remue Menage»