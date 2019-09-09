2019-09-09T06:15:35+03:00
Общество

В Красноярском крае прошел субботник у мемориала «Погибшим в блокадном Ленинграде»

Уборкой территории занимались юнармейцы из Березовского района
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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В Красноярском крае прошел субботник у мемориала «Погибшим в блокадном Ленинграде» ФОТО: Центральный военный округВ Красноярском крае прошел субботник у мемориала «Погибшим в блокадном Ленинграде» ФОТО: Центральный военный округ
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Юнармейцы в Красноярском крае устроили субботник у мемориала «Погибшим в блокадном Ленинграде». На уборку в частности собрались ученики школы №3 Березовского района. Это мероприятие приурочили к 78-ой годовщине начала блокады Ленинграда.

Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, ребята смогли навести порядок на территории рядом с памятником, а также почистили нижнюю часть самого монумента. Школьники привели в порядок постамент, убрали пыль и посадили рядом цветы. Также убрали листву и мусор с прилегающих территории.

Напомним, патриотическое движение «Юнармия» создали в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента России. Цель этого «проекта» - воспитание подрастающего поколения на принципах патриотизма, уважения к истории и любви к Отечеству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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