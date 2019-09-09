В Красноярске презентуют мировые музыкальные премьеры

СЕГОДНЯ 05:45 2019-09-09T05:45:27+03:00

Это один сюрпризов, которые приготовили для гостей фестиваля «Азия-Сибирь-Европа»

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В Красноярске с 7 по 24 сентября 2019 года пройдет фестиваль «Азия-Сибирь-Европа». Это масштабный культурный проект, который объединит участников не только из Сибири, но и из других стран. Гостям этого мероприятия представят мировые музыкальные премьеры, а также незнакомую классику. Будет у посетителей возможность оценить древнейшие китайские инструменты - губной орган «шен», флейтой «баву», скрипку «эрху».

Как отметили организаторы фестиваля, впервые в Красноярск приедет ансамбль исторических духовых инструментов «L`Esprit du vent», что переводится как «Дух ветра». Порадуют слушателей легендарный квартет «Klezmerata Fiorentina» и альтист Лука Раньери из Италии и другие. В целом ожидается, что жанровая палитра фестиваля будет очень обширной и уникальной.

Билеты на фестиваль уже в продаже. К слову, стоимость их начинается от 300 рублей. Более подробная информация на сайте мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU