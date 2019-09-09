2019-09-09T05:22:05+03:00
Политика

В Красноярском крае рассказали, где самые активные избиратели

Больше всего явка была в Краснотуранском районе во время выборов депутатов в муниципалитетах
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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В Красноярском крае рассказали, где самые активные избиратели ФОТО: Избирательной комиссии Красноярского краяВ Красноярском крае рассказали, где самые активные избиратели ФОТО: Избирательной комиссии Красноярского края
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В Красноярском крае подвели предварительные итоги голосования, которое прошло 8 сентября. В частности эксперты сделали упор на явку избирателей. Так, по сведения, предоставленным в краевой Избирательной комиссии, зафиксировали явку избирателей на дополнительных выборах депутатов Законодательного Собрания края по Кировскому одномандатному избирательному округу № 2 - 9,42 процентов, по Курагинскому одномандатному избирательному округу №15 - 24,18 процента. Отметим, что регистрацию данных проводили с помощью Государственной автоматизированной системы «Выборы».

Кроме того, стало известно, что по количеству самых активных избирателей лидирует Краснотуранский район, где проголосовать за депутатов представительных органов муниципальных образований края пришли почти 33 процента местного населения. На втором месте Абанского района с явкой 31,37 процента, на третьем поселок Кедровый с явкой 31,03 процент и Партизанский район, где на голосование за депутатов районного Совета депутатов пришли 19,22 процента избирателей. Такие данные предоставили по состоянию на 18 часов 8 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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