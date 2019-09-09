Красноярский «Сокол» уступил «Металлургу»

СЕГОДНЯ 03:48 2019-09-09T03:48:20+03:00

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Игроки красноярского «Сокола» накануне, 8 сентября, скрестили клюшки с соперниками из новокузнецкого «Металлурга». Игра получилась зрелищной, но, увы, не совсем успешной для сибиряков. Так, «На арене кузнецких металлургов» красноярцы проиграли со счетом 3:2. Отметим, что это был дебютный матч нового сезона.

- Поздравляю хозяев с победой. Игра получилась упорная. Высока цена ошибки в таких играх, когда игра по большому счету идет до забитой шайбы. К сожалению, мы сегодня на одну ошибку совершили больше, - отметил во время пресс-конференции Владислав Хромых, главный тренер ХК «Сокол».

Также он отметил, что хоккеисты провалили первый и третий периоды, провалив второй. Не то чтобы это сломало сибиряков, но сил они отдали много, обороняясь вчетвером. Остается надеяться, что парни войдут в нормальный ритм и скоро порадуют своих болельщиков победой.

ИСТОЧНИК KP.RU