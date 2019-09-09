2019-09-09T04:47:34+03:00
Происшествия

Незаметный прохожий умыкнул куртку из-под носа жителя Тывы

Вместе с одеждой мужчина лишился ключей от квартиры и телефона
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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Незаметный прохожий умыкнул куртку из-под носа жителя ТывыНезаметный прохожий умыкнул куртку из-под носа жителя ТывыФото: Иван ВИСЛОВ
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Житель Кызыла лишился своей куртки прямо во дворе дома. При этом преступление произошло незаметно – пострадавший повесил одежду на ограждение, а потом увидел, что ее нет. Обескураженный 51-летний горожанин отправился в полицию, где рассказал, что вместе с курткой лишился еще и ключей с телефоном, которые лежали в карманах.

- По данному инциденту оперативники провели проверку. Выяснилось, что имущество умыкнул случайный прохожий. Его личность вскоре установили. Это был 47-летний неоднократно судимый, в том числе за имущественные преступления, мужчина без определенного места жительства, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по республике Тыва.

Фигуранта задержали. В отношении него возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Сам задержанный уже сознался в содеянном. Он рассказал, что избавился от ключей и куртки, оставив себе только сотовый телефон. Гаджет у него уже забрали и вернули законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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