На почте в Красноярске «отличились» варварской разгрузкой посылок

СЕГОДНЯ 04:16 2019-09-09T04:16:24+03:00

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В Красноярске сотрудники «Почты России» невольно привлекли к себе внимание случайных прохожих. Все дело в варварской разгрузке отправлений. Очевидцы увидели, как сотрудники почтовой компании закидывали посылки на погрузчик. Коробки падали либо на сам транспорт, либо рядом, но похоже, сотрудников организации это не особо волновало. Об инциденте сообщили в телекомпании ТВК.

На кадрах видно, как посылки «приземляются», где попало, одна из них оказалась на пути человека в спецодежде. Вместо того, чтобы поднять отправление и положить его на погрузчик, человек просто пнул ногой коробку и пошел дальше.

Отметим, что инцидент случился на прошлой неделе, 7 сентября. Со слов очевидца погрузка происходила на железнодорожном вокзале города в 23:20. Автор видео успел снять «компромат», пока ждал посадки на соседнем перроне.

ИСТОЧНИК KP.RU