Еще дольше! Подсветку мостов и зданий Красноярска перевели на зимний режим

СЕГОДНЯ 08:09 2019-09-08T08:09:21+03:00

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В Красноярск пришла осень, а значит, подсветку переводят на новый режим. Причина в том, что укорачивается световой день, пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе городской администрации. Теперь всю осень и зиму каждые пять дней продолжительность работы фонарей увеличивается на 10 минут. График можно посмотреть здесь.

Если же уличные светильники горят в другое время, возможно, систему ремонтируют или в ней произошел сбой. Об таком лучше сообщать в службу 005.

Кроме того, меняется режим подсветки мостов и зданий. С 1 сентября до 30 апреля она должна работать в будни до полуночи, в праздники и выходные - до часа ночи, а затем включаться в 5 часов утра.

- Коммунальный и Вантовый мост в будни с полуночи будет подсвечен в дежурном режиме (без светодинамики, одним цветом), - рассказывают в пресс-службе мэрии. – Осенью в выходные мосты могут подсвечиваться разными цветами с плавными переливами. А еще дополняться режимами светового шоу. С сентября по март оно будет включаться по выходным каждый час, начиная с 20.00 до 22.00, а в праздничные дни - каждые 30 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU