2019-09-07T13:50:56+03:00
Происшествия

«Официально эвакуация объявлена не была»: власти пояснили, что за взрывы произошли в Каменке

Тем, кто пожелал покинуть дома, предоставили автобусы
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Каменка после взрывов 5 и 9 августа Фото: Диана ИВАНОВАКаменка после взрывов 5 и 9 августа Фото: Диана ИВАНОВА
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В пятницу, 6 сентября, на военном складе в Каменке вновь прогремели взрывы. Местные жители говорят, что около 16.30 взвыла сирена, началась эвакуация и грохот, который не спутаешь с мирными взрывами. Часть жителей решили вновь бежать из деревни. Однако этого не понадобилось, поскольку военные быстро взяли под контроль ситуацию. Власти Ачинского района заявили, что в соцсетях стало появляться много недостоверной информации по инциденту. Ликвидация боеприпасов сейчас идет в штатном режиме.

- Все действия военных направлены на то, чтобы в дальнейшем жители Ачинского района могли без страха вернуться в свои жилища, приусадебные участки и на рабочие места. Оснований для паники нет, - заявил Евгений Розанчугов, глава Ачинского района. - Официально эвакуация объявлена не была. Тем, кто пожелал покинуть Каменку, районная администрация предоставила три автобуса. Все доставлены в Малиновский пункт временного размещения. На ПВР по-прежнему дежурят медики и социальные работники.

Напомним, 5 августа в Каменке на военном складе произошел пожар, в результате которого один за другим начали взрываться снаряды. Жители в панике покинули свои дома, некоторые были вынуждены несколько часов пешком продираться через лес и болото, чтобы выйти в безопасное место. Вечером того же дня была объявлена эвакуация в Ачинске, который попал в зону поражения. Тушили пожар с воздуха самолеты минобороны России. Вечером 7 августа в Ачинске и Каменке был снят режим ЧС, и люди начали было возвращаться в свои дома. Однако 9 августа в один из стеллажей на складе попала молния. Снаряды опять начали взрываться, и деревню вновь эвакуировали. Огонь также тушили с воздуха. Сейчас военные занимаются ликвидацией боеприпасов. По официальной информации при взрывах в Каменке пострадало 40 человек. Один погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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