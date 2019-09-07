Цвет добра: школьницы из Норильска победили в международном конкурсе видео о проблемах экологии

СЕГОДНЯ 13:23 2019-09-07T13:24:11+03:00

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Мишенкова Марта, Проскурякова Софья, Косаренко Дарья и Зайцева Арина школьницы, живут в Норильске, городе, где не понаслышке знают о проблемах экологии. Девочкам всего по 10-12 лет, и недавно они сняли лучший анимационный фильм о проблемах экологии, рассказали создатели проекта «Открытые НКО», поддерживающего благотворительные организации по всей стране. Конкурс был организован фондом «Подари планете жизнь». В субботу, 7 сентября, норильчанки, как и другие победители, в Иркутске получают заслуженные награды - путевки в тур по Прибайкальскому нацпарку или экшн-камеры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/730662" frameborder="0"></iframe> Цвет добра.Видео: фонд «Подари планете жизнь»

- Ролик называется «Цвет добра», - рассказали о фильме девочек в «Открытых НКО». - Он о том, как наша серая жизнь – серые дома, города, люди – может стать яркой и цветной, если начать делать что-то полезное. Совсем немного. Например, полить увядающий куст, из которого потом вырастет могучее дерево и украсит ваш двор или парк.

В других номинациях конкурса тоже имеются победители. Александр Голиков из Москвы стал победителем в номинации «Любительское видео», специальный приз в номинации «Точное попадание» получила участница из Тюмени Евгения Овчинникова, первый приз за «Профессиональное кино» достался команде из Сыктывкара – Сергею Авдееву, Александру Пивкину и Ольге Авдеевой. Ролик норильских школьниц занимает всего пару минут. Потратьте их на просмоит, и, быть может, и ваш мир окрасится в цвет добра.

ИСТОЧНИК KP.RU