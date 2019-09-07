Все ради стрельбы из лука! Красноярец с уникальным зрением стал героем шоу «Удивительные люди»

СЕГОДНЯ 11:08 2019-09-07T11:12:55+03:00

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Красноярец уникальным зрением Евгений Горковка стал участником шоу «Удивительные люди» (Россия-1). И все это ради продвижения любимого спорта, - стрельбы из лука. Об этом Евгений написал на своей странице в соцсети. По его словам, в последнее время все больше молодых людей стремятся стать лучниками. Впрочем, Евгениц только больше заинтриговал. И все друзья мужчины теперь с нетерпением ждут премьеры, - она состоится 8 сентября, в 18.00. Надо отметить, что и организаторы проекта сохраняют интригу.

- Для телеканала четвертый сезон начался уже год назад, приоткрыли тай. Сначала проходил кастинг, год искали и отбирали героев по всей стране. Каждого претендента внимательно изучали: надо было удостовериться, что он не шарлатан, не мошенник или фокусник, - говорят организаторы. - Что для прохождения испытания ему действительно необходимо задействовать умственные и физические возможности на максимуме, на пределе. И дать научное объяснение номеру. Словом, найти достойнейших из достойных.

В их числе и оказался красноярец. Болеем за Евгения, держим кулаки!

ИСТОЧНИК KP.RU