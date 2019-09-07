Красноярцев приглашают на праздник уличных театров: выступает «Remue Menage»

СЕГОДНЯ 10:06 2019-09-07T10:06:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Фестиваль уличных театров - зрелище незабываемое. На этих выходных красноярцев ожидает большой праздник - выступает французский цирковой театр «Remue Menage», театры «МимоКрокодил» и «Небесная карусель (Санкт-Петербург). А самое главное - выступлени совершенно бесплатные. И понравятся они и детворе, и взрослым. Проходить праздник будет 7 и 8 сентября.

Когда и где дают представления уличные театры?

7 сентября, площадь Маяковского/ 8 сентября, площадь Революции,16.00. Театр «МимоКрокодил» дает представление «Лунь», которое подойдет абсолютно для всех возрастов. История о лунатиках, которые прибыли на Землю с целью вырастить здесь маленькую луну по имени Лунь и запустить в небо.

7 сентября, площадь Юности, у ТЮЗа/8 сентября, «Южный берег», Капитанская, 12, 17:00.Театр «Небесная карусель» покажет одноименную романтическую сказку о небесных птицах.

7 сентября, от Вавилова, 25 (ТЮЗ) до Западной, 21.00/ 8 сентября, от театра Пушкина до БКЗ, 20.00. Гвоздем праздников станет французкий театр «Remue Menage», который знаком красноярцам по Универсиаде. В субботу красноярцев ждет захватывающая премьера - спектакль «Полет»; в воскресенье - постановку «Подводный мир».

Праздник проводится при поддержке фонда Михаила Прохорова.

ИСТОЧНИК KP.RU