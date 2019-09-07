На опасном перекрестке трассы Красноярск - Железногорск установили светофор

СЕГОДНЯ 09:36 2019-09-07T09:36:20+03:00

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На повороте к поселку Подгорный появился светофор, сообщает краевое Управление автодорог. Установили его накануне на 23- километре трассы Красноярск-Железногорск. Светофор на этом участке трассы, по признанию и дорожников, и самих водителей, - насущная необходимость, ведь одних знаков, как оказалось, не достаточно.

- Водители здесь часто пренебрегали правилами дорожного движения и вопреки дорожно-знаковой информации, двигаясь от Железногорска, поворачивали налево, в сторону Подгорного, провоцируя аварийную ситуацию, - пояснили в пресс-службе КрУДора.

Ужескоро светофор начнет работать в штатном режиме. Это случится после того, как специалисты рассчитают оптимальный цикл фаз светофора. Рассчитывается он, исходя из интенсивности движения и машин, и пешеходов. В учет идет и пропускная способность трассы. Водители новость восприняли на ура, говорят, что и в Подгорном, и в Железногорске не один год ждали, когда появления светофора.

ИСТОЧНИК KP.RU