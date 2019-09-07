Обещанный на прямой линии с президентом сквер в Солнечном разбивать не будут

СЕГОДНЯ 05:23 2019-09-07T05:23:55+03:00

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Сквер в Солнечном, строительства которого жители добились через прямую линию с президентом, не смогут разбить на месте, где пообещали. Напомним, 20 июня жители микрорайона рассказали президенту о проблемах слишком плотной застройки: отсутствия зеленых зон, парковок. И он поручил властям разобраться в ситуации. Со сквером все оказалось непросто. Его хотели построить за Молодежным, несколько месяцев прорабатывали концепцию, шли общественные слушания. Однако, как оказалось, земельный участок, где запланировали его разбить, не принадлежит городу, территориально это уже Емельяновский район.

На минувшей неделе жителям сообщили, что сквера за Молодежным не будет. Глава Советского района Дмитрий Дмитриев встретился с активистами и предложил перенести сквер. Разбить его Дмитриев предлагает между Молодежным, 60 лет Образования СССР и Микуцкого и Славы. Как рассказал вице-мэр Олег Животов, договориться с собственниками земли не удалось.

- Попытки включить территорию в 25 гектаров, в том числе предполагаемый участок 5 гектаров для сквера, в границы Красноярска длятся с 2013 года, - заявил Животов. - Сейчас мы были готовы вести диалог с юридическими лицами-владельцами земли о ее передаче в пользование и договорились, что они до 27 августа оформят свою позицию официально. Ответы поступили только 29 августа, когда мы приняли решение реализовывать проект на муниципальной земле Красноярска.

ИСТОЧНИК KP.RU