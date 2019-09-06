«Меня дома ждет жена»: в столице Хакасии велосипедист сбил студентку и скрылся

СЕГОДНЯ 17:52 2019-09-06T17:52:07+03:00

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В столице Хакасии велосипедист сбил студентку и скрылся с места происшествия. Случилось это накануне около 21:40 на улице Щетинкина в Абакане. 17-летняя девушка, студентка, с подругой возвращались домой из магазина. Важный момент: по тротуару.

Они увидели, как навстречу им на немаленькой скорости едет велосипед с фонариков на руле. Девушки попытались обойти велосипедиста, но яркий луч их осветил, они растерялись и в результате одна из них была сбита. Она упала и получила тяжелую открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и открытый перелом свода черепа.

Поначалу велосипедист попытался поднять пострадавшую и посадить ее на бордюр. Однако молодой человек, случайно оказавшийся свидетелем, предупредил: делать это категорически нельзя, нужно дождаться приезда «Скорой помощи». И в ответ услышал: «Ну и ждите «Скорую». А меня дома ждут жена и дети». И поспешил уехать, опасаясь появления сотрудников полиции.

В пресс-службе хакасской полиции «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что госавтоинспекция Абакана обращается к велосипедисту, предлагая ему самостоятельно прийти в полицию. Тем, что он скрывается, он только усиливает свою вину.

ИСТОЧНИК KP.RU