СЕГОДНЯ 17:31 2019-09-06T17:31:43+03:00

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В Красноярске трех сотрудников колонии подозревают в физическом насилии над заключенным. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе краевого следкома, добавив, что возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия».

Как следует из материалов дела, 40-летний осужденный отбывал наказание за убийство двух лиц в учреждении, который называется участок, функционирующий как исправительный центр при исправительной колонии № 27 (находится на улице Кразовской).

Утром 5 августа этого года несколько сотрудников учреждения доставили осужденного в оперативное управление ГУФСИН России по Красноярскому краю для опроса. После допроса мужчину на спецавтомобиле вернули назад. При этом, цитируем: «во время движения не менее трех сотрудников отдела розыска оперативного управления ГУФСИН России по Красноярскому краю, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, применили к осужденному физическое насилие, нанеся удары руками в область лица, верхних конечностей и грудной клетки, причинив последнему телесные повреждения».

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU