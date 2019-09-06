Tele2 первой предлагает пользователям протестировать 5G

СЕГОДНЯ 14:34 2019-09-06T14:34:36+03:00

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Владельцы смартфонов 5G с поддержкой миллиметрового диапазона (28 ГГц) могут самостоятельно протестировать устройства в пилотной зоне оператора, развернутой с Ericsson 8 августа на Тверской улице – от Кремля до Садового кольца. Чтобы узнать, работает ли смартфон на этих частотах, следует обратиться в службу поддержки Tele2 или во флагманский салон связи на Тверской улице. Специалисты Tele2 помогут тестерам зарегистрировать устройство в пилотной сети 5G.

Tele2 в игровом формате демонстрирует разницу между 5G и 4G в дополненной реальности. Два смартфона подсоединены к Wi-Fi-роутеру 4G и Wi-Fi-терминалу 5G WNC. Игроки сражаются в виртуальный пинг-понг, используя вместо теннисных ракеток обычные смартфоны. Таким образом, ракетка является единственным физическим объектом в этой игре, а мяч, стол и сетка – элементами дополненной реальности. Ракетка-смартфон на базе 4G не позволяет игроку показать такую же быструю реакцию, как у спортсмена, которому доступны низкая задержка и высокая скорость 5G. Пользовательский кейс показывает, как новейшая технология расширяет возможности AR/VR. После массового запуска сетей 5G пользователи смогут играть со своих смартфонов где угодно – для этого не требуется ни больших площадей, ни специального оборудования.

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