В Красноярском крае вымогатели потребовали у жертвы 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:41 2019-09-06T11:41:19+03:00

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В городе Зеленогорске вымогатели потребовали у жертвы 300 тысяч рублей. За что скоро сядут на скамью подсудимых. Судить их будут за вымогательство, разбой и хищение документов. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции города.

В марте этого года 21-летний красноярец приехал в Зеленогорск с коллегами по работе, чтобы распространять печатную рекламу. На улице к нему подошли двое неизвестных и потребовали отвести их к ним на съемную квартиру. Там обвиняемые начали избивать приезжих, требовали от них 300 тысяч рублей. Таких денег у красноярцев не было, они отдали вымогателям сотовые телефоны и паспорта граждан РФ. После этого незнакомцы удалились. А потерпевшие отправились в дежурную часть полиции.

Вскоре нападавших нашли, ими оказались ранее судимые местные жители, одному – 34 года, другому – 40 лет. Кстати, имущество потерпевших, в том числе документы, оперативники нашли при обыске.

ИСТОЧНИК KP.RU