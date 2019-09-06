2019-09-06T10:35:38+03:00
Происшествия

Найден пропавший в Красноярском крае 4-летний мальчик

Его нашли волонтеры и полиция
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Пропавший в Красноярском крае 4-летний мальчик жив. Ориентировка "Поиск пропавших детей - Красноярск"Пропавший в Красноярском крае 4-летний мальчик жив. Ориентировка "Поиск пропавших детей - Красноярск"
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Пропавший в Ирбейском районе края 4-летний мальчик жив. Хорошую новость сообщили волонтеры организации «Поиск пропавших детей»-Красноярск. Илья жив, здоров, не пострадал. В настоящее время он уже с родителями.

Напомним, что накануне днем отец отправился в лес за грибами, а мать осталась дома с четырьмя детьми. Илья – самый старший. Его и трехлетнего брата женщина оставила играть во дворе, а сама отлучилась в дом, чтобы уделить внимание двум младшим детям. А когда вышла спустя полчала, старший сын пропал. Вернувшийся отец тут же позвонил в полицию. Поиски продолжались до позднего вечера, затем с утра продолжились.

На поисках ребенка были задействованы сотрудники полиции, кинологи и местные жители. Из Красноярска приехали волонтеры, имеющие огромный опыт в поисках детей в лесах. Они-то и помогли обнаружить ребенка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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