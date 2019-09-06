СЕГОДНЯ 10:06 2019-09-06T10:06:43+03:00

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В Красноярске из-за рентген-оборудования ограничили прием больных. Речь идет о травматологическом пункте на улице Джамбульской,19. Туда привезли новый цифровой рентгенаппарат. И уже приступили к его установке.

Поэтому жителей Советского района, которые обращаются к врачам впервые, сейчас временно пока отправляют в пункт неотложной помощи на правый берег, он находится на проспекте имени «Красноярский рабочий», 48в. Там их примут, проведут все нужные обследования и окажут медицинскую помощь в полном объеме.

В краевом минздраве рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что прием плановых пациентов (вторичный прием) будет проводиться по прежнему графику в травматологическом пункте на Джамбульской. Когда здесь завершится установка оборудования, жителей района проинформируют об этом дополнительно, добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU