СЕГОДНЯ 09:19 2019-09-06T09:19:07+03:00

Красноярск претендует на проведение чемпионата мира по спортивной борьбе в 2022 году. Фото: пресс-служба правительства края

Для этого у города есть все ресурсы и возможности

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Красноярск претендует на проведение чемпионата мира по спортивной борьбе в 2022 году. Председатель правительства края Юрий Лапшин как раз провел рабочую встречу с экспертами Международной федерации по спортивной борьбе (UWW) и Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Спортивные чиновники приехали в Красноярск с инспекцией, чтобы оценить возможности города: сможет ли он принять около 4 тысяч участников и гостей мероприятия. Эксперты познакомились с транспортной схемой, гостиничным фондом, прикинули, как будет организовано питание и медицинское обслуживание. Побывали и в «Платинум Арене», где, предполагается, и пройдут соревнования.

- Сильная сторона Красноярска – в большом опыте проведения Международного турнира Гран-при «Иван Ярыгин». Красноярский край вообще – очень борцовский регион, сюда приезжают самые сильные борцы со всего мира, - сказал вице-президент UWW Ахролджан Рузиев.

Весомую роль должна сыграть и прошедшая в этом году универсиада. Презентация заявки Красноярска состоится в середине сентября в Нур-Султане на чемпионате мира по борьбе-2019. Окончательное решение будет приниматься голосованием на исполкоме UWW.

ИСТОЧНИК KP.RU