2019-09-06T08:57:50+03:00
Происшествия

Красноярские экологи предрекли: через два года Абаканская протока обмельчает и начнет загнивать

Поможет ли планируемая очистка за 32 миллиона рублей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярские экологи предрекли: через два года Абаканская протока обмельчает и начнет загнивать. Фото: "ТВК Красноярск"Красноярские экологи предрекли: через два года Абаканская протока обмельчает и начнет загнивать. Фото: "ТВК Красноярск"
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Красноярские экологи предрекли: через два года Абаканская протока обмельчает и начнет загнивать. Уже сегодня водоросли дотянулись до поверхности и покрыли ее буро-зелеными пятнами. В ведь еще несколько лет назад этого не было. Почему это произошло? Министр экологии края Павел Корчашкин поделился причинами загрязнения протоки с «ТВК Красноярск».

По его мнению, есть три вероятных фактора: приток теплой воды от ТЭЦ, малая проточность и рыбоводческая ферма. Ученые советуют увеличить проточность. Однако власти опасаются, что после этого вода станет холоднее и купаться в ней горожанам станет невозможно.

В ближайшее время должна начаться очистка Абаканской протоки – водоросли скосят. Затем планируется обеспечить воде свободный проход, в частности, убрать отмели в протоке, которые ранее были насыпаны искусственно для технических целей. Будут прислушиваться к советам специалистов. Но если это не поможет, значит, будут искать другие способы спасения протоки.

Остается добавить, что предварительная цена вопроса – 32 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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