В Красноярске назвали имя лучшего дворника района: получит премию 20 тысяч рублей
В Красноярске подвели итоги конкурса «Самый благоустроенный район города». И в рамках конкурса определили лучшего дворника Центрального района. Им стал Жамшед Мавлонов. Как победитель он получит грант – 20 тысяч рублей, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе администрации города.
Работает Жамшед ТСЖ «Покровград» уже семь лет. Он обслуживает дворы на улице Линейной, 86-90. И живет с супругой и четырьмя ребятишками в одном из этих домов.
Кстати, звание лучшего завоевывает уже второй раз, первый раз это произошло 5 лет назад. Теперь он надеется на победу или призовое место и на городском этапе конкурса.
Добавим, что в этом году двор Жамшеда Мавлонова стал победителем районного этапа конкурса в номинации «Лучший красноярский двор жилого многоквартирного дома (год постройки с 1990 года)». Жители дома признают, что во многом это заслуга дворника. Впрочем, и жители стараются улучшать свою дворовую территорию. В прошлом году уложили мягкое покрытие, а в этом – высадили аллею кустарников.
А это тот самый двор победителя. Фото: пресс-служба администрации города
ИСТОЧНИК KP.RU