2019-09-06T08:24:35+03:00
Общество

В Красноярске назвали имя лучшего дворника района: получит премию 20 тысяч рублей

Теперь он надеется стать первым в масштабах города
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске назвали имя лучшего дворника района: получит премию 20 тысяч рублей. Фото: пресс-служба администрации городаВ Красноярске назвали имя лучшего дворника района: получит премию 20 тысяч рублей. Фото: пресс-служба администрации города
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В Красноярске подвели итоги конкурса «Самый благоустроенный район города». И в рамках конкурса определили лучшего дворника Центрального района. Им стал Жамшед Мавлонов. Как победитель он получит грант – 20 тысяч рублей, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе администрации города.

Работает Жамшед ТСЖ «Покровград» уже семь лет. Он обслуживает дворы на улице Линейной, 86-90. И живет с супругой и четырьмя ребятишками в одном из этих домов.

Кстати, звание лучшего завоевывает уже второй раз, первый раз это произошло 5 лет назад. Теперь он надеется на победу или призовое место и на городском этапе конкурса.

Добавим, что в этом году двор Жамшеда Мавлонова стал победителем районного этапа конкурса в номинации «Лучший красноярский двор жилого многоквартирного дома (год постройки с 1990 года)». Жители дома признают, что во многом это заслуга дворника. Впрочем, и жители стараются улучшать свою дворовую территорию. В прошлом году уложили мягкое покрытие, а в этом – высадили аллею кустарников.

А это тот самый двор победителя. Фото: пресс-служба администрации города

А это тот самый двор победителя. Фото: пресс-служба администрации города

ИСТОЧНИК KP.RU

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