2019-09-06T14:31:35+03:00
Экономика

ВТБ улучшает процесс перехода на «Ипотеку с господдержкой» для своих клиентов

Поделиться:
Изменить размер текста:

ВТБ упростил процесс перехода на программу «Ипотека с господдержкой» для ипотечных заемщиков банка. Теперь для снижения ставки по действующему кредиту от ВТБ до 5% на весь срок выплат достаточно подписать дополнительное соглашение к уже действующему договору и внести изменения в закладную. Услуга доступна клиентам ВТБ, которые соответствуют условиям господдержки и ранее получили в банке средства на покупку недвижимости в рамках программ «Ипотека. Готовое жилье», «Ипотека. Строящееся жилье» или «Ипотека. Рефинансирование».

Сервис ВТБ «Дополнительное соглашение» упрощает и ускоряет возможность использования новых условий субсидирования. Заемщикам не нужно собирать полный пакет документов с персональными данными и информацией о квартире. Достаточно подать заявление, на основании которого банк подготовит дополнительное соглашение к оформленному ранее договору. Для этого необходимо обратиться в любое отделение ВТБ или контакт-центр банка. Услуга бесплатна.

Оформить кредит на льготных условиях могут семьи, у которых в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родился второй или последующий ребенок. Максимальная сумма займа – 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн рублей – для других регионов РФ. Первоначальный взнос составляет 20% от стоимости объекта, возможный срок кредитования – до 30 лет.

Реклама

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Tele2 первой предлагает пользователям протестировать 5G
В Красноярском крае вымогатели потребовали у жертвы 300 тысяч рублей
Найден пропавший в Красноярском крае 4-летний мальчик
В Красноярске из-за рентген-оборудования ограничили прием больных
Красноярск претендует на проведение чемпионата мира по спортивной борьбе в 2022 году
Красноярские экологи предрекли: через два года Абаканская протока обмельчает и начнет загнивать
В Красноярске назвали имя лучшего дворника района: получит премию 20 тысяч рублей
В Красноярске на машину с пассажирами рухнуло старое дерево
Предстоящие выходные в Красноярске будут солнечными и теплыми
ВТБ заключил несколько соглашений на ВЭФ для развития бизнеса в регионах
В Красноярске две медицинские организации будут судиться из-за рекламного ролика
В Красноярске в Солнечном на рынке появились новые социальные ряды
Банк УРАЛСИБ запустил новый квест «Соберись в круиз с Банком УРАЛСИБ»