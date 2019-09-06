СЕГОДНЯ 05:35 2019-09-06T05:35:14+03:00

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В Красноярске две медицинские организации будут судиться из-за рекламного ролика. Исковое заявление подано в арбитражный суд, по закону решение о том, принимать ли иск к рассмотрению, будет принято в течение 5 рабочих дней.

Суть вопроса такова: в 2011 году телеканал «Электрон TV» по заказу ООО «Медицинский центр защиты здоровья» (это истец) рекламный видеоролик. В январе этого года сотрудники центра обнаружили в интернете сайт другой организации под названием «Сибкрасмед», и на сайте – тот же самый видеоролик восьмилетней давности. Правда, данные «Медицинского центра защиты здоровья» в ролике подчищены, а вместо них появились данные о клинике «Сибкрасмед».

Истец уверяет: ролик появился на стороннем сайте без его согласия и ведома. Таким образом он требует, чтобы с владельца домена, на котором находится сайт «Сибкрасмеда» взыскали 1 миллион рублей за нарушение исключительных прав на видеосюжет. И вдобавок удалить ролик из интернета.

ИСТОЧНИК KP.RU