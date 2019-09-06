В Красноярске в Солнечном на рынке появились новые социальные ряды

СЕГОДНЯ 05:16 2019-09-06T05:16:11+03:00

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В Красноярске в микрорайоне Солнечном появились новые социальные ряды. Торговые прилавки для дачников находятся по адресу 60 лет СССР, 7 возле рынка. Об этом накануне сообщил на своей странице в «Интаграме» глава Советского района Дмитрий Дмитриев:

- Встретились с продавцами, обсудили различные вопросы. Настрой – хороший. Стало приятнее, чище, автомобили не мешают покупателям и самим продавцам.

В социальных рядах 13 прилавков. Там можно продавать продукты с собственных дач и огородов. А также продукты по сниженным ценам. А следить за порядком будут сами продавцы.

Ранее в мэрии сообщали об открытии социальных рядов на улице 40 лет Победы, 2. Однако там они не прижились по простой причине: их сделали на отшибе микрорайона, так что и продавцов, и покупателей было мало. Теперь им нашли другое применение – там будут проводить расширенные ярмарки и рынки выходного дня.

ИСТОЧНИК KP.RU