Банк УРАЛСИБ запустил новый квест «Соберись в круиз с Банком УРАЛСИБ»

СЕГОДНЯ 05:03 2019-09-06T05:03:15+03:00

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УРАЛСИБ запустил новый квест для клиентов - физических лиц «Соберись в круиз с Банком УРАЛСИБ». Главный приз – морской круиз на двоих на 11 ночей или 300 000 рублей. Для участия в квесте понадобится дебетовая или кредитная карта Банка УРАЛСИБ.

Для участия в розыгрыше надо перейти на официальный сайт квеста и пройти регистрацию.

Каждую неделю на сайте будут опубликованы 4 задания. Участники, выполнившие 3 обязательных задания недели, принимают участие в розыгрыше еженедельного приза и главного приза – морского круиза на 11 ночей или 300 000 рублей. Кроме того, за выполнение всех 4-х заданий предусмотрены гарантированные призы.

Квест продлится до 22 сентября 2019 г. Срок выплаты призов - с 1 по 30 октября 2019 г.

Получить подробную информацию об организаторах стимулирующего мероприятия, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения, и ознакомиться со всеми условиями можно на странице акции, в отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-250-57-57

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