Территорию СФУ открыли для красноярцев и рассказали, когда уберут забор

СЕГОДНЯ 16:18 2019-09-05T16:18:37+03:00

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Территорию кампуса СФУ снова открыли для всех красноярцев. А заодно сообщили, когда демонтируют забор. Напомним, ограждение установили перед Универсиадой. Ну а после Игр решили не убирать: на это у СФУ не было средств. Между тем забор вокруг кампуса доставлял студентам и сотрудникам неудобства. Чтобы попасть на территорию, надо было пройти через два КПП. Впрочем, новый и.о.ректора Максим Румянцев пообещал - вопрос решим.

И, как видно, сдержал слово. Теперь вход свободен, предъявлять студенческий билет, удостоверение или паспорт уже не нужно. Также можно оставлять машины на парковках перед корпусами.

- Работы по демонтажу забора сейчас обсуждаются, - прокомментировали Newslab в пресс-службе СФУ. – Оказывается, по нему проходят коммуникации, их придется уводить под землю. На это потребуются средства, к тому же все надо согласовывать с городской администрацией.

Тем не менее приблизительные сроки уже обозначены. Планируется, что забор ликвидируют уже в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU