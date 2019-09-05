В такси объяснили, почему высадили пассажирку ночью по пути в аэропорт

СЕГОДНЯ 15:36 2019-09-05T15:38:43+03:00

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Ночью под Красноярском по дороге в аэропорт таксист сервиса заказа «Максим» высадил пассажирку на обочине. Сестра женщины пожаловалась на него в группе «ЧП – Красноярск»:

- 29 августа улетала в Москву. Было похолодание, сильный туман. Машину вызвали на 4:00. В 3:55 я позвонила водителю, и сказала, что пассажир выйдет вот-вот. Он просил поторопиться, было понятно, что нервничает. Татьяна вышла в 4:05. А 4:20 позвонила и сказала, что водитель вышвырнул ее вещи из машины вместе с ней прямо на трассе. Ночью, в незнакомом городе, в тумане.

> Оказывается, как только она села в машину, водитель начал предъявлять ей, что он опаздывает, она вышла позже. Потом началось хамство в ее адрес «закрой рот, а то высажу». Итог вы уже знаете. Следующая машина забрала ее только через 30 минут. На мою жалобу в такси «Максим» (через них был сделан заказ машины в аэропорт) мне пришел ответ «С водителем проведена беседа». Это страшно. А виноватых будто и нет. Беседу же провели.

В сервисе нашим коллегам с «7 канала» озвучили свою версию случившегося. Водитель сотрудничает с ними 6 лет, имеет положительные отзывы. И якобы все дело в пассажирке:

- Она была нетрезва, мешала вести автомобиль. Чтобы сделать фото, начала во время движения перебираться с заднего сиденья на переднее. Был туман, ее поведение не давало следить за дорогой, как это нужно.

В такой ситуации (если есть реальная опасность ДТП) водитель может отказаться от заказа. Об этом он спокойно проинформировал пассажирку, не хамил, говорят представители сервиса. А та начала «вести себя неадекватно». Тогда он проинформировал оператора, высадил ее и уехал.

ИСТОЧНИК KP.RU