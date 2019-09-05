2019-09-05T15:07:12+03:00
Происшествия

За информацию о матери младенца, найденного у помойки, объявлено вознаграждение

Если вы ее знаете, звоните
Ася ЖУКОВА
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За информацию о матери младенца, найденного у помойки, объявлено вознаграждение. Фото: пресс-служба МВД России по РХ.За информацию о матери младенца, найденного у помойки, объявлено вознаграждение. Фото: пресс-служба МВД России по РХ.
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Полицейские Хакасии объявили вознаграждение за помощь в поисках матери, подозреваемой в том, что она оставила новорожденную дочь у помойки. Об этом рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе МВД России по РХ.

Напомним, 27 августа нынешнего года в Абакане у мусорных баков на улице Пушкина,52 дворник обнаружил тело девочки. Позже на месте нашли пакет, а в нем футболку и полотенце со следами крови. Предположительно, они принадлежали матери младенца, считают полицейские.

Однако пока отыскать ее не удалось. Поэтому решили попросить помощи у местных жителей. Взгляните на эти вещи. Может быть, вы знаете их хозяйку?

КОНКРЕТНО

Если вы знаете, кому принадлежат вещи на фото, звоните по номерам 8 (3902) 23-73-18, 8-913-442-36-04, 8-913-444-39-09, 8-923-586-06-43 либо 02 (102 с мобильного телефона). Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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