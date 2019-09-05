Запросто съедят змею! «Роев ручей» Красноярска показал новорожденных ежат

СЕГОДНЯ 14:42 2019-09-05T14:42:09+03:00

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Настоящая милота: в «Роевом ручье» под Красноярском родились ежата. Забавное видео с ними показали сотрудники пресс-службы зоопарка.

Кстати, ежики появляются на свет с мягкими иголками, уточнили в ИА «Запад24». Пока они еще совсем крошечные, из норки в лесу (или домика в парке) не выходят, питаются молоком мамы.

А сейчас малыши уже подросли, так что без страха топают в вольер, чтобы отведать «взрослой» еды. К слову, грибами и ягодами они кормятся только в мультиках. А на деле предпочитают свежее мясо, насекомых, птичьи яйца… Запросто съедят даже змею. Да и молоко из блюдечка они не пьют. Для них это не лакомство, от такого животные могут погибнуть.

Мимимишные ежики родились в Красноярске. Видео: Роев ручей

И последнее: напоминаем, что питомцев «Роева ручья» посетителям кормить нельзя. Этим занимаются исключительно зоологи. Для каждого животного/птицы ими подобран свой особый рацион.

ИСТОЧНИК KP.RU