Запросто съедят змею! «Роев ручей» Красноярска показал новорожденных ежат
Настоящая милота: в «Роевом ручье» под Красноярском родились ежата. Забавное видео с ними показали сотрудники пресс-службы зоопарка.
Кстати, ежики появляются на свет с мягкими иголками, уточнили в ИА «Запад24». Пока они еще совсем крошечные, из норки в лесу (или домика в парке) не выходят, питаются молоком мамы.
А сейчас малыши уже подросли, так что без страха топают в вольер, чтобы отведать «взрослой» еды. К слову, грибами и ягодами они кормятся только в мультиках. А на деле предпочитают свежее мясо, насекомых, птичьи яйца… Запросто съедят даже змею. Да и молоко из блюдечка они не пьют. Для них это не лакомство, от такого животные могут погибнуть.
Мимимишные ежики родились в Красноярске. Видео: Роев ручей
И последнее: напоминаем, что питомцев «Роева ручья» посетителям кормить нельзя. Этим занимаются исключительно зоологи. Для каждого животного/птицы ими подобран свой особый рацион.
ИСТОЧНИК KP.RU