Девочке не было и трех лет. Житель Красноярского края надругался над родной дочерью

СЕГОДНЯ 13:47 2019-09-05T13:47:57+03:00

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Чудовищный случай произошел в Туруханском районе Красноярского края, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону. 34-летний мужчина надругался над маленькой дочерью.

По данным «Комсомольской правды» - Красноярск, девочке не было и трех лет. Вечером 4 августа 2018 года к фельдшеру одного из поселений района привели ребенка «с повреждениями внутренних органов, создающими угрозу жизни». Его тут же отправили в больницу.

Обстоятельства случившегося шокируют. Следователи выяснили: девочку изнасиловал отец, а потом сбежал и скрывался в лесу. Мать же, зная, что стряслось, никому не сообщила. Поэтому на нее завели уголовное дело по признакам статьи «Оставление в опасности». Сейчас его рассматривают в суде.

Когда мужчину задержали, он заявил: в день преступления был пьян, ничего не помнит. Свою вину не признал. Но доказать ее удалось с помощью проведения экспертиз.

На днях прошел суд. Назначено наказание - 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима (с свободы на 1 год). В законную силу приговор пока не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU