«Приезжайте поудить вместе»: пятиклассник получил спиннинг в подарок от губернатора

СЕГОДНЯ 13:12 2019-09-05T13:12:41+03:00

Пятиклассник получил спиннинг в подарок от губернатора Красноярского края. Фото: группа "Я живу в Красноярске".

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Глава Красноярского края Александр Усс лично вручил спиннинг пятикласснику из села Верхний Кужебар Каратузского района Артему Ходеневу.

Как сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск, школьник победил в акции «Губернаторский дневник». И летом приезжал в столицу края, где познакомился с Александром Уссом.

А в сентябре, находясь в командировке в Каратузском районе, глава региона сделал подарок мальчику - новенький спиннинг. Ведь тот давно увлекается рыбалкой.

- Приезжайте поудить вместе, - пригласил школьник губернатора Александра Усса.

Кроме спиннинга, Артем получил для своей школы книга, а также сертификат на приобретение интерактивной доски.

К слову, в четверг, 5 сентября, губернатор – в рабочей командировке на юге края. Сначала он посетил Каратузский, а потом Идринский район.

ИСТОЧНИК KP.RU