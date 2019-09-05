«Приезжайте поудить вместе»: пятиклассник получил спиннинг в подарок от губернатора
Глава Красноярского края Александр Усс лично вручил спиннинг пятикласснику из села Верхний Кужебар Каратузского района Артему Ходеневу.
Как сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск, школьник победил в акции «Губернаторский дневник». И летом приезжал в столицу края, где познакомился с Александром Уссом.
А в сентябре, находясь в командировке в Каратузском районе, глава региона сделал подарок мальчику - новенький спиннинг. Ведь тот давно увлекается рыбалкой.
- Приезжайте поудить вместе, - пригласил школьник губернатора Александра Усса.
Кроме спиннинга, Артем получил для своей школы книга, а также сертификат на приобретение интерактивной доски.
К слову, в четверг, 5 сентября, губернатор – в рабочей командировке на юге края. Сначала он посетил Каратузский, а потом Идринский район.
ИСТОЧНИК KP.RU