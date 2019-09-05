СЕГОДНЯ 12:29 2019-09-05T12:29:16+03:00

Около «МixMax» в Красноярске запретят парковку и остановку транспорта. Схема: пресс-служба мэрии.

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Возле выставочно-делового центра «МixMax» в Красноярске запретят парковку и остановку транспорта. Это произойдет 28 сентября, сообщили в пресс-службе мэрии.

К такому решению пришли на заседании рабочей группы по оптимизации дорожного движения, рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск. Причина вот в чем: участок постоянно используется водителями для объезда заторов. Поэтому здесь нужно обеспечить безопасность движения и увеличить пропускную способность.

Так что вдоль центра до перекрестка Свободный – Киренского нельзя будет останавливаться и оставлять свои авто. Там будет работать эвакуатор, и появятся соответствующие знаки.

Кроме того, изменится схема организации движения по полосам. С Киренского вдоль ВДЦ можно будет заехать только с крайней левой.

Сейчас на проезде осуществляется движение по трем полосам. Две – от Свободного, третья – обратно. После изменения схемы будет наоборот: две в сторону проспекта, одна – в другом направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU