Красноярцы ищут в интернете информацию о хороших докторах
«Поделитесь контактами хорошего ортопеда».
«Устали искать. Посоветуйте аллерголога, который реально помогает!».
«Посоветуйте, пожалуйста, хорошего пульмонолога».
«У ребенка болят зубки, пойдем на Мичурина. Кто там лечил?».
«Подскажите хорошего, грамотного, детского уролога».
И подобных вопросов тысячи. На одном из красноярских форумов даже создан список массажистов, по отзывам клиентов. И, поверьте, это самая лучшая реклама. У каждого специалиста из этого списка очередь на запись. В соцсетях можно найти базу врачей, по которым собраны отзывы пациентов после приема.
В современном мире большое внимание уделяется оценке качества оказания медицинской помощи. Довольные пациенты – это один из важнейших показателей.
На сайте kp.ru с 17 июня стартовал проект «Клиника года-2019». Участие в нем позволит красноярским медицинским учреждениям продемонстрировать свои возможности. А еще, это хороший стимул для профессионального роста и повышения качества предоставляемых медицинских услуг. Для красноярцев же - отличная альтернатива социальным сетям. Ведь в проекте участвуют лучшие из лучших. О каждом обязательно расскажем отдельно.
Конкурс направлен на повышение престижа профессии врача и всех, кто связан с системой здравоохранения. В нем участвуют государственные и частные организации.
Выбирать победителей будет народное жюри – участники народного голосования на сайте kp.ru, на страницах «Комсомолки» в социальных сетях и по телефону радио «Комсомольская правда» (107.1 FM). И экспертное жюри – известные доктора, профессионалы в области врачебного дела и менеджмента медицинских учреждений.
Голосование за участников продлится до 17 ноября 2019 года. В этот период список конкурсантов будет дополняться новыми участниками проекта. Также в разделах проекта «Клиника года-2019» ежедневно будет опубликована новая информация о работе краевых клиник и о лучших докторах Красноярского края.
Итоги голосования будут объявлены 25 ноября 2019 года.
По итогам конкурса состоится церемония награждения с фуршетом, вручением памятных дипломов, статуэток «Клиника года – 2019». Победители смогут использовать фирменный знак победителя проекта «Клиника года - 2019» на сайте клиники, а также в информационной рекламной продукции.
Подробнее о проекте здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU