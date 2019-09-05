Красноярцы ищут в интернете информацию о хороших докторах

СЕГОДНЯ 11:34 2019-09-05T11:34:46+03:00

Узнать больше о врачах и клиниках можно на странице проекта «Клиника года-2019»

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«Поделитесь контактами хорошего ортопеда».

«Устали искать. Посоветуйте аллерголога, который реально помогает!».

«Посоветуйте, пожалуйста, хорошего пульмонолога».

«У ребенка болят зубки, пойдем на Мичурина. Кто там лечил?».

«Подскажите хорошего, грамотного, детского уролога».

И подобных вопросов тысячи. На одном из красноярских форумов даже создан список массажистов, по отзывам клиентов. И, поверьте, это самая лучшая реклама. У каждого специалиста из этого списка очередь на запись. В соцсетях можно найти базу врачей, по которым собраны отзывы пациентов после приема.

В современном мире большое внимание уделяется оценке качества оказания медицинской помощи. Довольные пациенты – это один из важнейших показателей.

На сайте kp.ru с 17 июня стартовал проект «Клиника года-2019». Участие в нем позволит красноярским медицинским учреждениям продемонстрировать свои возможности. А еще, это хороший стимул для профессионального роста и повышения качества предоставляемых медицинских услуг. Для красноярцев же - отличная альтернатива социальным сетям. Ведь в проекте участвуют лучшие из лучших. О каждом обязательно расскажем отдельно.

Конкурс направлен на повышение престижа профессии врача и всех, кто связан с системой здравоохранения. В нем участвуют государственные и частные организации.

Выбирать победителей будет народное жюри – участники народного голосования на сайте kp.ru, на страницах «Комсомолки» в социальных сетях и по телефону радио «Комсомольская правда» (107.1 FM). И экспертное жюри – известные доктора, профессионалы в области врачебного дела и менеджмента медицинских учреждений.

Голосование за участников продлится до 17 ноября 2019 года. В этот период список конкурсантов будет дополняться новыми участниками проекта. Также в разделах проекта «Клиника года-2019» ежедневно будет опубликована новая информация о работе краевых клиник и о лучших докторах Красноярского края.

Итоги голосования будут объявлены 25 ноября 2019 года.

По итогам конкурса состоится церемония награждения с фуршетом, вручением памятных дипломов, статуэток «Клиника года – 2019». Победители смогут использовать фирменный знак победителя проекта «Клиника года - 2019» на сайте клиники, а также в информационной рекламной продукции.

Подробнее о проекте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU