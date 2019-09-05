На стройке в Красноярске обнаружили череп пещерного льва

СЕГОДНЯ 10:46 2019-09-05T10:46:11+03:00

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В красноярских Солонцах откопали череп пещерного льва. Скорее всего, хищник стал добычей охотников каменного века, сообщили наши коллеги с телеканала ТВК со ссылкой на ТАСС.

Как выяснилось, исследователи НПО «Красноярская геоархеология» вели раскопки там, где сейчас строится жилищный комплекс. И обнаружили площадку, на которой охотники разделывали убитых ими животных.

Кроме черепа древнего льва, там были обломки орудий труда. Это всевозможные скребки, резцы, проколки, отщепы. Примерная дата находки – эпоха палеолита, каменного века, возраст – 20-30 тысяч лет. Также исследователи отыскали кости бизона, благородного и северного оленей, кулана и лошади.

Но самое интересное, конечно, череп льва. Сейчас его исследуют в лаборатории. К сведению, пещерный лев – вымершее животное, когда-то жившее в Сибири и Европе. Один из самых больших представителей семейства кошачьих. Возможно, пещерные львы по размерам были крупнее современных процентов на 10, считают археологи.

ИСТОЧНИК KP.RU