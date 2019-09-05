«Бобровый лог» приглашает юных футболистов!

СЕГОДНЯ 07:53 2019-09-05T08:38:34+03:00

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«Бобровый лог», без преувеличения, сегодня самое популярное в Красноярске место для активного отдыха. И не только для отдыха – на базе фанпарка давно базируются филиалы профессиональных краевых спортивных школ. Здесь тренируются горнорлыжники и сноубордисты, а теперь появились новые возможности - на площадке открытого спортивно-тренировочного комплекса «SPORT*CLUB» будут проходить тренировки юных футболистов. Здесь открывается филиал известной академии футбола «Форвард».

- Футбол – один из самых любимых видов спорта, прежде всего, у мальчишек, - говорят в академии. – Футбол прививает любовь к спорту в целом, развивает координацию и улучшает дисциплину, учит коллективному общению. Поэтому очень здорово, что возможности для занятий этим видом спорта в Красноярске расширились. Расписание тренировок в «Бобровом логу»: вторник 19:00 -20:00, четверг 19:00 -20:00.

Отметим, спортивный комплекс «SPORT*CLUB» в Фанпарке «Бобровый лог» был построен в преддверии Универсиады при поддержке генерального партнера Всемирных студенческих игр, компании «Норникель». Сегодня в нем заниматься спортом может каждый желающий.

Специально к Зимней универсиаде в фанпарке появился спортивно-тренировочный комплекс, вертолетную площадку, расширили горнолыжные трассы, приобрели новые снегоходы, спортинвентарь, систему хронометража и снегоуплотнительные машины, установили интегрированную систему безопасности и системы видеотрансляции. Наконец, открылся универсальный спортивный комплекс «SPORT*CLUB». Здесь проводятся тренировки детей и взрослых по мини-футболу и баскетболу; можно сыграть в волейбол, настольный теннис и бадминтон. Все для тренировок предоставляется на месте – от непосредственно площадки до спортинвентаря.

Важны и сопутствующие бытовые условия: комфортные раздевалки, санузел, душевые, - все на самом современном уровне.

В фанпарке открывается филиал академии футбола «Форвард». Фото: Академия футбола "Форвард"

ИСТОЧНИК KP.RU