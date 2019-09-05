Эрмитаж под открытым небом. Уличные художники оживили фасады домов на Вавилова

СЕГОДНЯ 06:39 2019-09-05T06:39:17+03:00

Как вам?

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- Вместо серости красота! – восхищаются красноярские соцсети. На улице Вавилова в Красноярске художники расписали фасады двух пятиэтажек.

- 51 литр фасадной краски плюс 322 баллона аэрозольной краски, и вот на фасадах домов по Вавилова, 39 и Вавилова, 43 уже появились две картины: «Сибирский лес» и «Тайга», - сообщили в группе «Комсомольской правде» - Красноярск в группе мэрии. - На создание композиций у художников Александра Яровикова и Дарьи Аноприковой ушел примерно месяц.

Но результат, согласитесь, впечатляет! Причем это далеко не все.

- Художники предложили к 400-летию Красноярска превратить улицу Вавилова в Эрмитаж под открытым небом. Так что ждём продолжения! – пишет в своем инстаграме глава Красноярска Сергей Еремин.

Получилось очень эффектно. Фото: группа Город Красноярск.

Еще 10 полотен на фасадах жилых домов создадут в рамках фестиваля уличного искусства «КРАСЬ».

- Наконец-то стали разрисовывать серые стены яркими рисунками, - радуются горожане в соцсетях. - Надеемся, они выдержат наш климат, таких домов будет больше и тенденция дойдет и до Солнечного!

И не только до Солнечного, добавим мы.

ИСТОЧНИК KP.RU