2019-09-05T05:38:55+03:00
Общество

Симба нашелся! Пропавшего у школьницы щенка вернули полицейские

Девочка потеряла его во время прогулки [фото]
Ася ЖУКОВА
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Симба нашелся! Пропавшего у школьницы щенка вернули полицейские. Фото: пресс-служба МУ МВД России "Красноярское".Симба нашелся! Пропавшего у школьницы щенка вернули полицейские. Фото: пресс-служба МУ МВД России "Красноярское".
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Рыжий, лопоухий, настоящий львенок, - щенок по кличке Симба пропал во время прогулки в Красноярске. Еще маленький, несмышленый, убежал от хозяйки, 13-летней школьницы. Чем закончилась эта история, рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

Патрулируя Октябрьский район, полицейские заметили на Высотной привязанного к дереву щенка. Малыш поскуливал, озирался по сторонам, к тому же на нем был ошейник.Только вот никого из владельцев рядом не оказалось.

Чтобы не оставлять щенка в беде, отвезли к себе, во второй отдел. А потом начали поиск: разместили в соцсетях объявления о находке, обошли ближайшие дома, показывали снимок местным жителям.

И получилось! Найденыша узнал кто-то из местных. Через сутки он уже был дома. Как выяснилось, его хозяйка, 13-летняя школьница, пыталась искать малыша, но так и не смогла. А Симбе всего полгода, вернуться домой сам он бы не сумел.

Так что спасибо полицейским – за отзывчивость!

ИСТОЧНИК KP.RU

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