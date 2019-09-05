Банк УРАЛСИБ запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»

СЕГОДНЯ 05:04 2019-09-05T05:04:09+03:00

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Акция позволяет приобрести со скидкой в любом офисе Банка УРАЛСИБ два быстрополиса СК УРАЛСИБ Страхование – «Благополучная семья» и «Ваш юрист». Скидка на каждый полис составляет 30%.

Акция действует два дня – 5 и 6 сентября 2019 года. Стоимость полиса составит 4900 руб. (вместо 7000 руб.)

В один быстрополис «Благополучная семья» можно включить всех членов семьи, при этом количество застрахованных лиц не ограничено. Срок страхования – 1 год. Лимит страховой защиты – 900 тысяч руб. Страховая защита действует круглосуточно в режиме 24/7. Страховые выплаты осуществляются в течение 10 рабочих дней.

Быстрополис «Ваш юрист» позволяет получить телефонные или онлайн-консультации юристов, помощь юристов в любых правовых вопросах в рамках Законодательства РФ. Полис распространяется на всех членов семьи: на страхователя, его супруга, родителей и детей. Лимит страховой защиты - 200 тысяч руб.

Для приобретения сертификата обращайтесь в любое отделение ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 5 или 6 сентября 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU