2019-09-04T17:22:06+03:00
Происшествия

В Хакасии двухлетний ребенок отравился таблетками

Мама спала после смены, а отец занимался домашним хозяйством
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии двухлетний ребенок отравился таблеткамиВ Хакасии двухлетний ребенок отравился таблеткамиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хакасии двухлетний ребенок отравился таблетками. В настоящее время девочка находится в больнице в состоянии, которое не вызывает опасения за ее жизнь. По данному факту следственный комитет проводит проверку.

В пресс-службе ведомства рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск предварительную информацию. Удалось установить, что накануне, 3 сентября, девочка находилась дома с матерью, отцом и младшими сестрами. Мать ребенка вернулась после ночной смены с работы и легла спать. Отец занимался домашними делами. В это время девочка подставила к комоду детский стульчик, достала из шкафчика таблетки от повышенного давления и съела их.

Вскоре отец заметил, что у дочки резко ухудшилось самочувствие. Вызвал «Скорую», Девочку незамедлительно доставили в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь, в настоящее время состояние здоровья ребенка удовлетворительное, угрозы жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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