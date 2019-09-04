2019-09-04T16:24:06+03:00
Общество

На окраине Красноярска на живописном Торгашинском хребте обнаружили изуродованную «Приору»

Как оказался автомобиль в лесу и кто разбил его
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На окраине Красноярска на живописном Торгашинском хребте обнаружили изуродованную «Приору». Фото: "ЧП-Красноярск"На окраине Красноярска на живописном Торгашинском хребте обнаружили изуродованную «Приору». Фото: "ЧП-Красноярск"
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На окраине Красноярска среди живописной природы Торгашинского хребта гуляющие горожане обнаружили изуродованный автомобиль, в котором признали отечественную «Ладу Приору». Зрелище то еще: ни колес, ни стекол, внутренности остались наполовину. Рядом валяются осколки, бампер. Одним словом, кто-то как следует приложился. Судя по фотографиям, которые появились в «ЧП-Красноярск», автомобиль мог приехать своим ходом. Водитель, видимо, не справился с управлением и положил машину на бок, прислонив днищем к дереву.

Подписчики тут же принялись обсуждать фотографии. А вот и комментарии (орфография сохранена):

- Разочаровался, выбросил…

- …и произвел контрольный выстрел в капот

- Дешевле потерять чем утилизировать

- Странно что не сожгли ещё, пальчики снимут и приехали, кто последний, тот и папа ещё сиденья целые.

- Скорее всего, купил "кривую" машину и со словами "Не доставайся же ты никому!" отправил её в утиль.

- Приезжайте к нам, на Лазо. У нас на парковке много таких потеряшек.

- Приору тоже нужно беречь, таких машин больше не будет.

Судя по фото, можно предположить, как она здесь оказалась. Фото: "ЧП-Красноярск"

Судя по фото, можно предположить, как она здесь оказалась. Фото: "ЧП-Красноярск"

ИСТОЧНИК KP.RU

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