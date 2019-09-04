2019-09-04T15:58:18+03:00
Происшествия

«Мне необходимо сегодня сбежать»: девочка-подросток оставила записку и покинула социальный центр

Куда могла направиться, не установлено
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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«Мне необходимо сегодня сбежать»: девочка-подросток оставила записку и покинула социальный центр«Мне необходимо сегодня сбежать»: девочка-подросток оставила записку и покинула социальный центрФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних ушла 15-летняя воспитанница. Мать девочки лишена родительских прав, отец умер. А со старшим братом, которого ей назначили опекуном, девочка не ужилась и регулярно сбегала из дома.

Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск из собственных источников, поздним вечером 1 сентября девочка покинула социальное учреждение (причем не в первый раз). Ее исчезновение ночью обнаружила воспитатель, которая обходила комнаты в группе. На кровати обнаружила записку, где девочка просила извинить ее и объясняла, что ей необходимо было сбежать, и пообещала, что с ней все будет хорошо.

Камеры наблюдения зафиксировали, как воспитанница выбиралась через окно на пожарную лестницу. Окна в учреждении заперты, но беглянка сумела найти ручку от окна и таким образов открыла его. Куда именно она направилась, неизвестно. Но дома не появлялась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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