2019-09-04T15:24:15+03:00
Общество

В Красноярске родители обеспокоены повышением стоимости обедов в школьных столовых

Но в мэрии пояснили: изменятся не цены, а меню
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске родители обеспокоены повышением стоимости обедов в школьных столовыхВ Красноярске родители обеспокоены повышением стоимости обедов в школьных столовыхФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске родители обеспокоены повешением стоимости обедов в школьных столовых. Откуда появилась эта новость, сказать сложно: видимо, из социальных сетей. Однако в администрации города эту информацию не подтверждают. Напротив, сегодня там сообщили об изменении в меню без повышения стоимости.

В новом учебном году в красноярских школах, которые обслуживает школьный комбинат питания, внедряется единое цикличное десятидневное меню и единая ценовая политика.

В зависимости от дней будет варьироваться продуктовый набор, а вместе с ним и стоимость обедов. Средняя стоимость завтрака и обеда остается на уровне прошлого года в параметрах 70 и 100 рублей соответственно.

- В один день завтрак может стоить 60 рублей, в другой – 80, - поясняет замруководителя департамента социального развития администрации Красноярска Антонина Герасимова. – При этом средняя стоимость завтрака и обеда остается прежней. Меню десятидневное, разнообразное. Блюда не повторяются: в зависимости от дня предусмотрен тот или иной набор продуктов в строгом соответствии с СанПиНом, с соблюдением суточной нормы калорий и витаминов. В то же время у родителей сохраняется право выбора блюда со свободной линии раздачи питания. То есть ребенок на обеде может заказать самостоятельно не комплексный обед, состоящий из трех-четырех блюд, а выбрать одно или два блюда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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