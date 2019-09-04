2019-09-04T12:02:03+03:00
Общество

В красноярском храме обвенчали супругов, проживших в браке 60 лет

На нем присутствовали дети, внуки и правнуки пары
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В красноярском храме обвенчали супругов, проживших в браке 60 лет. Фото: пресс-службы Красноярской епархииВ красноярском храме обвенчали супругов, проживших в браке 60 лет. Фото: пресс-службы Красноярской епархии
Изменить размер текста:

В Красноярске в храме Михаила Архангела и чуда его в Хонех обвенчали супругов, которые прожили вместе в законном браке 60 лет. Об этом рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Красноярской епархии.

Таинство венчания состоялось в минувшее воскресенье. На нем присутствовали дети, внуки и даже правнуки пары. Жениху Валентину Михайловичу 85 лет, невесте Тамаре Александровне 79. Инициатором венчания стала супруга. Пояснила: дожили с мужем до бриллиантовой свадьбы и решили, что должны быть вместе и здесь, и в другом мире. Юбилей бракосочетания состоится 21 сентября, в день Рождества Пресвятой Богородицы.

В епархии добавили, что после революции большинство супружеских пар образовалось без благословения церкви. При этом невенчанные супруги часто всю жизнь хранят верность друг другу, воспитывают детей и внуков в мире и согласии.

Церковь не отказывает в венчании, даже если супруги находятся на склоне лет. Те пары, которые венчаются в зрелом возрасте, относятся к таинству брака серьезнее, чем молодые люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: ««Время веры». Новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярском крае на поиски пропавшего 28 августа ягодника подняли вертолет МЧС
В Туве опрокинулась маршрутная «ГАЗель» с десятью пассажирами в салоне
В Красноярске в рамках фестиваля «Театральный синдром» детям покажут лучшие спектакли
В Красноярске в суд передали громкое дело застройщиков «Златоулочки»
Красноярская мэрия пообещала предоставить места дошколятам в детских садах вне очереди
К концу недели в Красноярский край придут заморозки
В Хакасии мужчина надругался над спящим товарищем
Для красноярского аэропорта «Черемшанка» приобретут три новых самолета
В Красноярске уволили главного по молодежной политике
В Красноярском крае заплутали две грибницы и попросили полицейских их найти
Около 10 млн рублей направили на благотворительность в Хакасии предприятия угольной отрасли
Жители Красноярска поставили рекорд по количеству засоров городской канализации
Городские власти забирают землю на набережной, выданную под строительство высоток
Головной офис РУСАЛа переезжает в Красноярск
В Норильске пилота «Робинсона» оштрафовали за посадку во дворе жилого дома
В Красноярске владельцы замороженной стройки продолжают продавать квартиры дольщикам
Неизвестный попросил из-за низкого дохода лишить детей депутата горсовета Красноярска
Мыли золото. Охотники нашли в 6-метровой яме в тайге двух мертвых мужчин
В Красноярском крае 4-летний мальчик погиб от взрыва неисправного газового баллона в машине отца
На лесной форум в Красноярске прибыли представители 28 регионов России
Красноярский «Командор» в суде отстоял право использовать свое название
Повисла на бордюре. Жительница Красноярска неудачно выехала со двора дома по тротуару
В Красноярске 609 погибших деревьев начали по гарантии менять на новые
В Красноярске подростки поглумились над памятником погибшим спецназовцам
По 2 000 за адрес. СК возбудил дело на полицейских, сдававших контакты ритуальщикам
В конце недели первые заморозки придут в Красноярск
«Сибиряк»  решил отсудить у СФУ 80 миллионов рублей за допработы по строительству объекта Универсиады
Мэр Красноярска объединил дорожников и ритуальщиков в одно предприятие