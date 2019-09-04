В красноярском храме обвенчали супругов, проживших в браке 60 лет

СЕГОДНЯ 12:02 2019-09-04T12:02:03+03:00

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В Красноярске в храме Михаила Архангела и чуда его в Хонех обвенчали супругов, которые прожили вместе в законном браке 60 лет. Об этом рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Красноярской епархии.

Таинство венчания состоялось в минувшее воскресенье. На нем присутствовали дети, внуки и даже правнуки пары. Жениху Валентину Михайловичу 85 лет, невесте Тамаре Александровне 79. Инициатором венчания стала супруга. Пояснила: дожили с мужем до бриллиантовой свадьбы и решили, что должны быть вместе и здесь, и в другом мире. Юбилей бракосочетания состоится 21 сентября, в день Рождества Пресвятой Богородицы.

В епархии добавили, что после революции большинство супружеских пар образовалось без благословения церкви. При этом невенчанные супруги часто всю жизнь хранят верность друг другу, воспитывают детей и внуков в мире и согласии.

Церковь не отказывает в венчании, даже если супруги находятся на склоне лет. Те пары, которые венчаются в зрелом возрасте, относятся к таинству брака серьезнее, чем молодые люди.

ИСТОЧНИК KP.RU