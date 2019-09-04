СЕГОДНЯ 11:25 2019-09-04T11:25:08+03:00

В Туве опрокинулась маршрутная «ГАЗель» с десятью пассажирами в салоне. Фото: пресс-служба ГИБДД Тувы

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В столице Тувы Кызыле опрокинулся маршрутный микроавтобус «ГАЗель» с пассажирами. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе республиканского УГИБДД. Авария произошла сегодня, 4 сентября, около 7 часов 15 минут на пересечении улиц Бухтуева и Кочетова.

Предварительно установлено, что 56-летний водитель маршрутного микроавтобуса решил повернуть налево и при этом не пропустил автомобиль УАЗ, который двигался прямо. Тем самым водитель «ГАЗели» нарушил правила дорожного движения, в результате чего микроавтобус опрокинулся на бок. В момент ДТП в салоне находились 10 пассажиров. Один пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение, остальным оказана разовая медицинская помощь.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия дорожные полицейские проводят проверку, опрашивают очевидцев ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU